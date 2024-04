Verso un nuovo record per l’agroalimentare italiano

ROMA (ITALPRESS) - Si profila un nuovo record per il Made in Italy agroalimentare. Nel 2023 le esportazioni hanno raggiunto i 64 miliardi di euro, circa il 10% sul totale delle vendite all’estero dell’Italia. Alla fine di quest’anno, come evidenzia Confagricoltura, potrebbero far registrare un ulteriore aumento in valore nell’ordine di sei punti percentuali. /gtr