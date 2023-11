ROMA (ITALPRESS) – Cresce sempre di più in Italia la vendita degli integratori per il benessere fisico e ora anche sessuale. Lo rende noto Pm International, azienda tedesca che produce integratori, attraverso uno dei manager, Stefano Mosetti, dalla sede italiana di Desio. “Non dobbiamo stupirci se la domanda di questi integratori aumenta esponenzialmente – spiega -. Secondo l’OMS un uomo su due ha disfunzioni di natura sessuale, anche tra i giovani”. Per questo, al di là dei farmaci, cresce l’attenzione all’alimentazione e agli integratori. “E’ ormai noto l’effetto negativo di alcool e cibi troppo ricchi di grassi, così come di stress e mancanza di sonno. Una vita sana è sempre la migliore scelta – sostiene Mosetti – ma a volte è necessario integrare alcune sostanze che, specialmente nella stagione invernale è difficile trovare negli alimenti. Siamo tutti abituati a farlo con le vitamine per il raffreddore, perchè non lo dovremmo fare per stare meglio in coppia. La nostra azienda, per esempio, nei suoi centri di ricerca in Germania ha messo a punto una nuova formula: un integratore per gli uomini”.

PM-International AG conta più di 45 filiali in tutto il mondo per un giro d’affari di 2,55 miliardi di dollari nel 2022. In Italia PM-International è partner della Umana Reyer Venezia Mestre, la principale società di pallacanestro di Venezia che milita in Serie A, e della Pallacanestro Cantù.

