ROMA (ITALPRESS) – “Le aspettative sono tante. Il Sei Nazioni è il torneo più importante del mondo, c’è chi ha battuto il Sudafrica, chi l’Australia. Noi torneremo a giocare con i migliori e i ragazzi devono fare il massimo. Ma la missione principale è riportare il rugby a un livello alto. Lo sport italiano sta facendo vedere grandi cose ovunque. Michele Lamaro? E’ un grande capitano e chi lo accompagna sono dei ragazzi giovani. Per cui io mi aspetto grandi cose, anche perchè attorno abbiamo molto supporto”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti, durante una conferenza stampa di presentazione del Sei Nazioni 2022 di rugby, in programma dal 5 febbraio.

“I ragazzi si stanno allenando molto bene, sono felice di questo. C’è massima fiducia nei giocatori selezionati e c’è ottimismo sul fatto che, nonostante gli infortuni, gli azzurri potranno rendere al meglio. Parisse? Sono in costante contatto con Sergio, verrà considerato per la prossima selezione. In autunno si è rotto la mano e recentemente ha avuto dei problemi con il Covid. Se avrà il minutaggio adeguato con il proprio club lo terremo in

considerazione” le parole del Commissario Tecnico dell’Italia, Kieran Crowley.

(ITALPRESS).

