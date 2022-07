VENEZIA (ITALPRESS) – Renato Boraso, assessore comunale ai Rapporti con il mondo dell’agricoltura, ha presenziato questa mattina, a Ca’ Corner, a Venezia, alla cerimonia finale del premio “Oscar Green 2022”, promosso, per la sedicesima volta, da Coldiretti Giovani Impresa, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura. “Credo che sia importante come non mai – ha sottolineato nel suo intervento di saluto Boraso – dare risalto al lavoro e ai progetti dei giovani che si avvicinano al mondo dell’agricoltura, o semplicemente vogliono proseguire l’attività svolta dai loro padri. Oggi è un momento davvero difficile per il comparto, sia per la congiuntura economica post-pandemia, che per la siccità che sta mettendo a rischio le colture. È importante tenere duro, ma anche poter ricevere aiuti a livello nazionale. Sarà fondamentale anche il ruolo del sistema bancario: esiste un decreto che stabilisce la proroga dei mutui, ma molti istituti si dimenticano di applicarlo”.

Al concorso di quest’anno, che aveva per tema “Riprendiamo il futuro”, hanno aderito un’ottantina di aziende gestite da giovani veneti under 30, tra cui sono state scelte le sei (una per ogni categoria del concorso) che meglio hanno saputo coniugare tradizione e innovazione. Due di esse parteciperanno ora alla finale nazionale del premio.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).