Segre “Appello ai miei fratelli e sorelle, Vaccinatevi”

"Ho sempre creduto nei vaccini, come quando ho compiuto viaggi lontani, ho vaccinato i miei figli e sono vaccinati anche i miei nipoti. Non ho paura del vaccino, ho paura della malattia". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre in un'intervista a Lombardia Notizie Online. pc/red