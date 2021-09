TRENTO (ITALPRESS) – Dopo il record mondiale di assetto costante con pinne conseguito ieri, questa mattina, sempre nelle acque antistanti il porto di San Nicolò di Riva del Garda (TN), in occasione della seconda giornata dei Campionati Italiani di Apnea Outdoor, Vincenzo Ferri, con la profondità di – 95,00 m, ha realizzato anche il record mondiale Cmas di Apnea in assetto costante con monopinna in lago. Il precedente record, pari a – 81,00 m, apparteneva a Pietro Antolini, che lo aveva conseguito nelle stesse acque, il 6 Settembre dello scorso anno. La prestazione dell’atleta napoletano, certificata anche in questo caso dal giudice internazionale Cmas Ezio Barbero, è avvenuta intorno alle ore 10:00 circa. Il tuffo, della durata di 2’35”, è stato perfetto e questo, così come dichiarato dall’atleta azzurro, lo si deve al fatto che “anche oggi, nelle fredde acque lacustri, sono riuscito a tenere alta la concentrazione e a centrare così un altro record mondiale. Il terzo in carriera”.

“Sono soddisfatto – ha proseguito Ferri – perchè ho gestito il tuffo in modo tecnicamente corretto e anche mentalmente, nonostante lo stress causato dalla prestazione, sono riuscito a rimanere tranquillo e così il piattello è arrivato subito. Mi auguro che queste performance in lago siano di buon auspicio per il Mondiale (Kas, Turchia, 3/10 ottobre, ndr), sul quale resto focalizzato”.

(ITALPRESS).