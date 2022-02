ROMA (ITALPRESS) – Per il secondo impegno stagionale, la squadra endurance del Toscano Racing Team si sposta in Friuli Venezia Giulia sul prestigioso circuito di Lignano Sabbiadoro. Per un totale di 28 equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero, il risultato è stato al di sotto delle attese in un weekend un po’ sfortunato per il team pavese. Alcuni problemi in qualifica hanno relegato i piloti Alberto Cancarini, Mattia Solvi e Davide Rigo a partire dalla 20° posizione in griglia. Solo da metà gara in poi il team, dopo aver scontato anche un paio di penalità, è riuscito ad esprimere il suo vero potenziale quando ormai però non c’era più margine per raggiungere le posizioni di vertice. Chiudono così la corsa in 13° posizione riuscendo ad emergere nella seconda parte della gara con un ritmo decisamente competitivo: a dimostrarlo, i dati del best lap a pochi centesimi dal record di gara. Un dato rilevante e positivo in vista del prossimo appuntamento del prestigioso campionato SWS Endurance 2022 che si disputerà a Lonato del Garda il 12 di marzo.

(ITALPRESS).

