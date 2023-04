VENEZIA (ITALPRESS) – Sono stati una ventina i bartender professionisti, che si sono sfidati per conquistare il Trofeo “Piazza san Marco”. Alla manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, col patrocinio dall’Abi Professional (l’associazione dei Barman italiani) e dall’associazione Piazza san Marco, ha presenziato, anche in qualità di giudice, l’assessore comunale alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga. Obiettivo della gara era quello di preparare, in appena 10 minuti, un cocktail con ingredienti che ai partecipanti sono stati comunicati all’ultimo istante. “È un evento – ha sottolineato Costalonga – che già nella sua prima edizione ha riscontrato grande interesse e partecipazione, in cui si mettono a confronto grandi barman, che riescono a creare in poco tempo cocktail meravigliosi, oltretutto in ambienti, come quelli offerti da piazza san Marco e dai suoi storici caffè, unici al mondo. Ci sono insomma tutte le premesse perché questo appuntamento venga ripetuto e consolidato, col pieno appoggio del Comune di Venezia, nei prossimi anni”.

Foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).