Seacily, Albanese “La nautica è un settore attivo e trainante”

"Quello della nautica è un settore attivo e trainante, avrebbe bisogno di leggi più performanti che servirebbero non solo alla nautica ma anche per il retroporto, pensiamo a tutta l’area del food". Lo dichiara il Commissario Straordinario della CCIAA PA-EN, Alessandro Albanese in occasione della presentazione di Seacily. xd6/pc/gtr