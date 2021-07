Scuola, Messa: “Prioritario il ritorno in presenza”

"Non mi piacciono gli obblighi ma credo sia veramente una responsabilità di tutti fare in modo che bambini e ragazzi possano tornare a scuola in presenza”. Lo ha detto, a margine di un convegno a Palermo sul Pnrr, la ministra dell'Università Maria Cristina Messa, a proposito del dibattito sull'obbligo vaccinale a scuola. mgg/sat/gtr