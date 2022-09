Scuola, Mattarella “Investire per un domani più solido”

Scuola, Mattarella “Investire per un domani più solido”

Per il capo dello Stato "il valore della scuola è centrale per la Repubblica. La questione educativa è decisiva per la crescita civile, culturale, sociale ed economica". ads/gsl (Fonte video: Quirinale)