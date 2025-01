ROMA (ITALPRESS) – L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio lancia un nuovo bando di concorso intitolato “Il Cantico: un abbraccio universale”, in occasione dell’800° anniversario del Cantico delle creature di Francesco d’Assisi. Questa iniziativa si inserisce nell’ampia progettualità portata avanti dalla Direzione Generale dell’USR Lazio e mira a coinvolgere tutte le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione.

L’USR Lazio vuole ricordare attraverso questo bando uno dei testi più antichi della letteratura italiana, il primo di cui si conosca l’autore. Francesco d’Assisi, nel suo Cantico, offre un prezioso insegnamento sul valore del Creato, un invito a rivolgere uno sguardo interiore alla Madre Terra e a rispettare la natura e gli animali, un tempo non considerati. Il concorso incoraggia tutti a riflettere e ad esprimere, attraverso varie forme artistiche e letterarie, il prezioso insegnamento contenuto nel capolavoro di Francesco d’Assisi: il rispetto e l’amore per la natura e tutte le sue creature. Le parole del Cantico ci ricordano che ogni elemento del mondo naturale è un dono prezioso e che l’armonia con l’ambiente è essenziale per il benessere dell’umanità. Il Cantico esorta a vedere il Creato non solo come risorsa da sfruttare, ma come un compagno di viaggio da custodire e amare. Sulla scia dei precedenti concorsi di successo, quali “Marconi: la giovane storia del wireless” e “Sogni di carta: un incontro di voci tra Elsa Morante e Italo Calvino”, che hanno visto la partecipazione di oltre 4mila studenti e più di 250 scuole, questo nuovo progetto invita i giovani a reinterpretare i messaggi sempre attuali del Cantico. Anna Paola Sabatini, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ha dichiarato: “Con questo concorso, desideriamo ispirare i giovani ad esplorare il messaggio universale del Cantico delle creature. E’ un’opportunità per riflettere sulla nostra relazione con la natura e per esprimere attraverso l’arte e la scrittura l’importanza del rispetto per l’ambiente. Invitiamo tutte le scuole del Lazio a partecipare a questo viaggio di scoperta e creatività”.(ITALPRESS).

Foto: Usr Lazio