Scuola, Castaldini “Scongiurare in ogni modo il ritorno in dad”

Scuola, Castaldini “Scongiurare in ogni modo il ritorno in dad”

“La preoccupazione di Forza Italia adesso, che dovrebbe essere in teoria anche quella del sindaco Lepore e della giunta Bonaccini è quella di evitare il ritorno alla didattica a distanza per i nostri ragazzi. Per farlo, bisogna essere veloci ed evitare inutili polemiche sui giornali”. Questo il commento della consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, sulla richiesta lanciata dal primo cittadino di introdurre il certificato verde per gli alunni delle scuole. col/tvi