ROMA (ITALPRESS) – “Buona parte della lotta alla dispersione passa da un adeguato orientamento dei nostri ragazzi, poi abbiamo le tre riforme importanti della struttura di cui una è il reclutamento cioè l’assunzione di nuovi docenti a partire dalla formazione iniziale dei nuovi docenti. Un lavoro che stiamo facendo con la Ministra dell’Università Messa. La scuola di alta formazione come elemento portante di una formazione continua che non sia solo aggiornamento, ma anche capacità di riflettere sulle tante sperimentazioni che stiamo facendo”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in Commissione Cultura alla Camera per l’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “E infine riforma del sistema scolastico. Dall’altra parte abbiamo un notevole investimento, direi senza precedenti, sulle infrastrutture e sulle competenze. Le prime sono per 13 miliardi di cui 10 essenzialmente in edilizia e poco più di 2 vanno alla scuola 4.0 cioè alla possibilità per le scuole di adottare quelle strumentazioni che permettano di non ridurre il digitale alla didattica a distanza. E 5,6 miliardi vanno alle competenze”, ha concluso.

(ITALPRESS).

