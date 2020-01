Scuola, Anief “Serve rivisitazione organici docenti”

"Sul reclutamento del personale docente, abbiamo chiesto al ministero le cose che abbiamo portato avanti anche in Parlamento durante l'esame sia della legge 159 sia della legge di bilancio". Lo ha detto all'Italpress il presidente dell'Anief Marcello Pacifico, per il cinquantesimo consiglio nazionale del sindacato, che domani partecipera' all'incontro tra sindacati e ministero per affrontare il tema del personale docente. mac/sat/red