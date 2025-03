ROMA (ITALPRESS) – “Nel decreto legge PA voluto dal Governo è prevista una prima copertura di 20 milioni di euro per il rimborso delle spese mediche, l’assicurazione sanitaria, da destinare già per l’anno corrente 2025 al personale scolastico: la copertura economica è inclusa infatti nel DL 14 marzo 2025, n. 25 su Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2025). Si tratta di un passo in avanti importante, ma l’Anief ricorda anche che per rendere attuativo il provvedimento bisogna aprire subito il tavolo coi sindacati. In particolare, il presidente Marcello Pacifico si dichiara pronto a partecipare alla contrattazione integrativa per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa che dal 2026 al 2029 sarà coperto rispettivamente per ogni anno con 50 milioni di euro secondo il provvedimento voluto dal Governo e annunciato dal ministro Valditara”. Lo evidenzia l‘Anief in una nota.

“Si tratta di una prima forma welfare – dice Pacifico – che arriva dopo la raccolta di 120 mila firme da parte dell’Anief, con una partecipata petizione nazionale che parte dalla presa d’atto dell’alta percentuale di burnout tra il personale scolastico: come sindacato, ma soprattutto tanti cittadini, hanno chiesto alla politica un approfondimento per rivedere i criteri per un accesso anticipato per la pensione, e il riscatto gratuito degli anni di formazione universitaria. Quindi, la norma prevista dal Governo è un primo segnale in questa direzione. Nel provvedimento, il decreto PA, però non ci sono norme per la mobilità verticale e orizzontale del personale della pubblica amministrazione e l’assunzione di personale per combattere la precarietà: per questa ragione – conclude il leader dell’Anief – fin da ora il nostro ufficio legislativo sta preparando diversi emendamenti che riguardano il personale scolastico in servizio in Italia e all’estero che saranno comunicati alle commissioni competenti”.

