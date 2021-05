MILANO (ITALPRESS) – Migliaia di tifosi dell’Inter si sono riversati in piazza Duomo, a Milano, per festeggiare il 19esimo scudetto dei nerazzurri, conquistato con quattro giornate di anticipo. Nonostante i numerosi appelli, non è stato rispettato il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid, anche se la stragrande maggioranza dei tifosi indossava la mascherina. La piazza era presidiata dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale.

Sono stimate in circa 30 mila, dalla Questura di Milano, le persone che nel pomeriggio sono scese in strada in tutta la città. Tra i punti dove si sono raccolti i gruppi maggiori di tifosi, Largo Cairoli e Piazza Duomo. Festeggiamenti anche nei pressi dello Stadio di San Siro, il tutto comunque senza che siano stati registrati momenti di tensione e di conflittualità.

(ITALPRESS).