MILANO (ITALPRESS) – Riso Scotti ha scelto la consulenza strategica e il supporto di Vodafone Business, insieme alle tecnologie Cloud di Microsoft, per garantire la continuità del proprio business anche durante l’emergenza sanitaria, abilitando lo smart working per oltre 100 impiegati d’ufficio e supportando la comunicazione con gli stabilimenti produttivi in Italia e all’estero.

“Il Gruppo pavese – si legge in una nota – ha potuto reagire efficacemente all’emergenza grazie al percorso di trasformazione digitale avviato con la collaborazione ormai storica con Vodafone Business, al quale si affida sia per la connettività mobile Vodafone sia per la consulenza, lo studio e l’individuazione di soluzioni digitali che possano rispondere alle proprie esigenze di business e di digitalizzazione delle modalità di lavoro. Ne sono un esempio la suite Microsoft 365 e le applicazioni di produttività in cloud, e in particolare l’hub per la comunicazione e la collaborazione Microsoft Teams, grazie al quale i dipendenti hanno potuto rimanere in contatto e proseguire le proprie attività quotidiane senza interruzioni, tenendo il passo con i ritmi della produzione che non ha mai rallentato”.

“L’adozione delle soluzioni digitali individuate da Vodafone Business, inoltre – prosegue la nota -, ha permesso di innovare alcuni processi e attività che tradizionalmente venivano condotti di persona, con importanti benefici in termini di tempo, costi e impatto ambientale, in linea con il forte impegno alla sostenibilità che accomuna Riso Scotti – impegnata in un percorso virtuoso di economia circolare a zero sprechi, Vodafone – la cui rete è alimentata al 100% da fonti rinnovabili e che ha anticipato gli obiettivi di zero emissioni proprie di gas a effetto serra al 2025 – e Microsoft – con il suo impegno a diventare carbon negative entro il 2030. Microsoft Teams, ad esempio, è stata utilizzata per la formazione del personale e della forza vendite, nonchè in sostituzione della maggior parte dei meeting e delle trasferte che avevano luogo quotidianamente in tutta Italia e negli oltre 80 Paesi del mondo in cui l’azienda esporta l’esperienza italiana del riso. Infine, grazie alla digitalizzazione e alla remotizzazione avviata con il supporto di Vodafone Business e Microsoft, il Gruppo ha potuto efficacemente proseguire i propri processi di selezione e formazione del personale ed è riuscita a completare il programma di inserimento interamente da remoto”.

“La consulenza attiva di Vodafone Business e le tecnologie Microsoft ci hanno permesso di abilitare in tempo zero una nuova modalità di lavoro per oltre 100 dipendenti, consentendoci di rimanere operativi, seguire da remoto la nostra produzione – che non si è mai fermata neanche nelle fasi più dure della pandemia – e proseguire nel nostro percorso di crescita. Abbiamo sperimentato nuove possibilità di interazione e collaborazione, che continueremo a utilizzare anche al termine dell’emergenza sanitaria, a supporto di uno Smart Working 4.0 come soluzione più efficiente, produttiva ed equilibrata per il futuro: una formula che integra formazione e organizzazione delle risorse umane a consulenza giuslavoristica specialistica e tecnologia adattata ad infrastrutture distribuite e complesse. E’ difficile fare previsioni in questo momento particolare ma mi aspetto che, nella nuova normalità, grazie alla trasformazione digitale avviata saremo in grado di dimezzare le nostre trasferte in Italia e all’estero, raccontando in digitale la bontà, la genuinità e la salubrità del riso Made-in-Italy”, ha commentato Piero Carbonera, responsabile Sistemi Informativi di Riso Scotti.

“Le imprese che utilizzano la tecnologia per cambiare i propri modelli di business – afferma Raffaele Gricinella, Head of SOHO and SME Marketing di Vodafone Business – e che investono in un percorso di trasformazione digitale si stanno dimostrando più resilienti. Il progetto avviato con Riso Scotti consolida la nostra relazione strategica e dimostra come aziende leader nei rispettivi campi possano unire le forze per migliorare l’esperienza per i clienti e contribuire alla diffusione di servizi digitali, abbattendo barriere di costi e complessità. La missione di Vodafone Business è di semplificare l’accesso alla trasformazione digitale delle imprese, ascoltando le esigenze specifiche dei clienti e offrendo loro le soluzioni più innovative sul mercato grazie all’ecosistema di partnership nazionali e internazionali che ha costruito”.

“Siamo orgogliosi di aver aiutato, con le nostre tecnologie, una realtà storica del Made-in-Italy come Riso Scotti a restare al fianco dei consumatori anche durante il lockdown, quando i prodotti agroalimentari hanno giocato un ruolo ancora più centrale sulle nostre tavole e nelle nostre case. La pandemia ha confermato l’importanza della digitalizzazione, e in particolar modo del Cloud Computing e dell’Intelligenza Artificiale, a supporto della continuità del business e della competitività delle aziende. Un insegnamento che le nostre imprese sapranno sicuramente capitalizzare negli anni a venire per realizzare importanti progetti di innovazione, che faranno leva sulla flessibilità, sulla scalabilità e sulla sicurezza garantite dalle nuove tecnologie per migliorare processi e servizi a supporto della propria crescita e dello sviluppo economico dell’intero Paese”, ha dichiarato Luba Manolova, direttore della Divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia.

