ROMA (ITALPRESS) – Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) ha vinto gara 1 del Pirelli Navarra Round del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike. Redding replica il successo di Gara 2 a Most e porta la sua Ducati sul gradino alto del podio precedendo sul traguardo la Kawasaki di Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) e la Yamaha di Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1), che mantengono così le loro posizioni nella classifica di campionato, rispettivamente la prima e la seconda. I piloti sul podio sono stati premiati da Giorgio Barbier, direttore racing della business unit moto di Pirelli. Nel WorldSSP600 invece il pilota svizzero Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha / Yamaha YZF R6) ha vinto la sua settima gara stagionale e si conferma come leader del campionato, seguito dal sudafricano Steven Odendaal (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team / Yamaha YZF R6) e dal sanmarinese Luca Bernardi (CM Racing / Yamaha YZF R6) che ottiene il quarto podio di stagione. Pirelli si ritiene soddisfatta del lavoro svolto e dalle performance dei propri pneumatici, in particolare quelle delle soluzioni posteriori in mescola super morbida: nella classe WorldSSP il pneumatico di gamma SCX (opzione A) è stato utilizzato dall’intera griglia di partenza per Gara 1, mentre nella classe WorldSBK la grande maggioranza dei piloti ha scelto di utilizzare il pneumatico SCX di sviluppo in specifica A0557 (opzione A), mentre i rimanenti sei piloti hanno scelto di gareggiare sul pneumatico SCX di gamma: Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R), Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), A’lvaro Bautista (Team HRC / Honda CBR1000 RR-R), Michael Ruben Rinaldi (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R), Leandro Mercado (MIE Racing HONDA Team / Honda CBR1000RR-R) e Leon Haslam (Team HRC / Honda CBR1000 RR-R).

Parte bene Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) dalla seconda casella in griglia e si porta al comando di gara, ma durante il corso del primo giro viene sorpassato dal poleman e Campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) che mostra sin da subito un ottimo ritmo di gara. Alle loro spalle le Yamaha di Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) e Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1), seguite da Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team / BMW M 1000 RR) e Chaz Davies (Team GOELEVEN / Ducati Panigale V4 R). Al sesto giro il ducatista riesce ad effettuare il sorpasso per il gradino alto del podio, con il duetto ormai a quasi tre secondi di distacco dalle Yamaha. Al termine dei due terzi di gara, Scott Redding sfoggia la stessa grinta dimostrata in Gara 2 a Most ed inizia ad accumulare un vantaggio su Rea, mentre Toprak Razgatlioglu, dopo aver effettuato il sorpasso sul suo compagno di squadra, si appropria della posizione da podio e tenta di raggiungere la Kawasaki del sei volte Campione del Mondo. Gli ultimi giri di gara hanno confermato le medesime posizioni, taglia il traguardo per primo Scott Redding, seguito da Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu: un risultato che non provoca cambiamenti nella classifica di campionato.

(ITALPRESS).