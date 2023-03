ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 16.06 a 5 km a Est di Umbertide, in provincia di Perugia. Lo rileva Ingv. A seguito dell’evento sismico, sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).