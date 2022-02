BOLOGNA (ITALPRESS) – Doppia forte scossa di terremoto nel Reggiano, una alle 19.55 di magnitudo 4 con epicentro a Bagnolo in Piano e un’altra alle 21 sempre nel reggiano, epicentro a Correggio, con magnitudo 4.3. Non si registrano danni a persone o cose. “Continuano a non segnalarsi danni -scrive su facebook il governatore emiliano Stefano Bonaccini – anche se numerosi cittadini sono scesi in strada. Da subito è stato aperto il Centro operativo regionale (COR) della Protezione civile a Bologna e sono attivati quello di Modena, a Marzaglia, e di Reggio Emilia. La Protezione civile è al lavoro per le verifiche, insieme a Vigili del fuoco e Forze dell’Ordine. Insieme ai Prefetti delle province interessate.

Io sono al Centro operativo di Marzaglia, a Modena, per un più efficace contatto con i sindaci e gli amministratori locali, mentre gli assessori Priolo e Mammi sono presso i centri operativi di Bologna e Reggio Emilia. Il sistema regionale è allertato, vicino alle comunità locali. E in stretto contatto con Fabrizio Curcio alla Protezione Civile nazionale”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com