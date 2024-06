ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Roma Settecamini e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Tivoli hanno arrestato un 21enne, di origine cubana ma domiciliato nel quartiere Ponte di Nona, gravemente indiziato dei reati di detenzione illegale di armi e munizionamento, fabbricazione illegale di armi e di munizioni.

I militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa dell’indagato, scoprendo un laboratorio per la fabbricazione clandestina di armi e munizioni. In particolare, i Carabinieri hanno trovato un revolver con all’interno proiettili sotto il cuscino del letto del giovane. Mentre in cantina hanno rinvenuto un pericoloso fucile mitragliatore totalmente artigianale, una pistola riverniciata con la matricola parzialmente abrasa, una pistola scaccia-cani e una pistola a forma di penna. Oltre alle armi, i Carabinieri hanno poi sequestrato numerosi materiali e strumenti di precisione, quali tornio, seghe e attrezzi, necessari per produrre armi, nonchè diversi appunti manoscritti con progetti di fabbricazione, redatti dal giovane.

Gli investigatori hanno trovato anche due lacrimogeni artigianali di grandi dimensioni, nonchè polvere da sparo e tutto il materiale per produrre artifizi pirotecnici ed ordigni di specie pericolosa. Il materiale è stato messo in sicurezza e sequestrato insieme a 100 cartucce artigianalmente prodotte e 20 grammi di hashish.

(ITALPRESS).

