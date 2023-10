Scoperta a Torino truffa da 400 mila euro, 46 falsi percettori RdC

TORINO (ITALPRESS) - Ricostruito dalla Guardia di Finanza di Torino un meccanismo illecito per percepire il reddito di cittadinanza. Individuate 46 posizioni "fittizie" ed erogazioni indebite per oltre 400 mila euro. Sequestrate carte di debito nella disponibilità degli indagati intestate a terzi, principalmente cittadini stranieri. Sette le persone indiziate di una pluralità di reati, tra cui l'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla permanenza illegale sul territorio italiano.