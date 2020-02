Scontri tra tifosi di Lecce e Bari, le immagini dei danni

Scontri tra tifosi di Lecce e Bari nel foggiano. I supporter baresi si stavano dirigendo a Castellammare di Stabia per la partita contro la Cavese valida per il girone C della serie C, mentre quelli leccesi erano diretti allo stadio Olimpico di Roma per assistere al match contro la squadra di Fonseca. Lo scontro tra le due tifoserie sul tratto della A16 tra Cerignola e Foggia, con un pulmino sul quala viaggiavano alcuni tifosi andato a fuoco. uv/gm