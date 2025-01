ROMA (ITALPRESS) – Notte di scontri a Roma, alla vigilia della sfida di Europa League fra Lazio e Real Sociedad. Attorno alle 23 di ieri una settantina di sostenitori spagnoli che si trovavano in un locale di via Leonina sono stati aggrediti da un nutrito gruppo – circa 80 persone – con ogni probabilità, fanno sapere dalla Questura di Roma, riconducibile alla tifoseria ultras biancoceleste. L’aggressione, avvenuta con oggetti contundenti e armi da taglio, ha portato al ferimento di tre tifosi spagnoli. All’arrivo della polizia gli aggressori sono fuggiti ma alcuni soggetti sono stati identificati nelle zone limitrofe al luogo dove sono avvenuti gli scontri. Sequestrati gli oggetti utilizzati per l’aggressione mentre sono in corso gli approfondimenti investigativi con l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza cittadina.

(ITALPRESS).

Foto: Polizia di Stato