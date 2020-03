ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per New Orleans nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori dello Smoothie King Center, i Pelicans si arrendono per 122-114 ai Los Angeles Lakers, trascinati dai 34 punti di LeBron James, uno in meno del top-scorer dell’incontro, il padrone di casa Zion Williamson. Nel quintetto della Louisiana anche 10 punti e 2 rimbalzi, in 21 minuti di impiego, per Nicolo’ Melli. Milwaukee Bucks a segno sul parquet dei Charlotte Hornets per 93-85 con un’altra performance da urlo di Giannis Antetokounmpo, autore di 41 punti e 20 rimbalzi in 35 minuti di gioco. Altri risultati: Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers 136-130; Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks 91-111; Denver Nuggets-Toronto Raptors 133-118; Sacramento Kings-Detroit Pistons 106-100; Golden State Warriors-Washington Wizards 110-124.

(ITALPRESS).