TRIESTE (ITALPRESS) – “La Regione è da sempre vicina alla Barcolana e al Sea Summit, un evento importante incentrato su uno dei temi di maggiore interesse per l’Amministrazione regionale: la sostenibilità ambientale. Bisogna saper trasformare le parole in fatti e lo facciamo appoggiando progetti come quello della barca più sostenibile al mondo: Maxi 100 Arca Sgr, la prima

imbarcazione nel settore dello yachting ad aver ottenuto la

certificazione di sostenibilità Epd dal Registro Italiano Navale,

per altro vincitrice lo scorso anno della Coppa d’Autunno.

Accanto a ciò organizziamo gli Stati generali dell’ambiente

dell’Alto Adriatico e dell’Europa centrale tra la nostra Regione,

Slovenia, Croazia e Carinzia per condividere le politiche

ambientali e del mare: la blue economy è infatti una risorsa

straordinaria per il nostro territorio ed è nostro dovere

tutelare l’ambiente marino perchè così continua sempre ad essere”.

E’ quanto affermato dall’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro

alla presentazione del programma dell’edizione 2024 del Barcolana

Sea Summit, l’evento organizzato nell’alveo della Coppa

d’autunno, in programma a Trieste dall’8 all’11 ottobre, avvenuta

alla presenza del presidente della Società velica Barcola

Grignano Mitja Gialuz, del professor Giorgio Sulligoi dell’Ateneo

giuliano, del prefetto e del questore di Trieste, Pietro

Signoriello e Pietro Ostuni, del sindaco Roberto Dipiazza, e dei

vertici delle Forze dell’ordine.

Scoccimarro ha ricordato come “oltre a organizzare treni e bus

speciali per l’evento, per ridurre l’uso dei veicoli privati e il

relativo inquinamento, la Regione è partner di Barcolana anche

per minimizzare l’impatto ambientale di questo grande evento che

veicola il logo Eco Fvg, afferente alla nuova linea contributiva

‘Eco Eventi FVG’, attiva dal primo ottobre per sostenere la

manifestazioni a basso impatto ambientale”.

L’assessore ha quindi ribadito che “la prova dell’attenzione

della Regione per l’ambiente è data dall’intervento di

riconversione della Ferriera di Servola in industria verde, un

esempio unico in Europa citato anche dal ministro Urso, e dalla

decarbonizzazione del golfo di Trieste con la trasformazione

della centrale A2A di Monfalcone da impianto a carbone a gas e in

futuro a idrogeno”.

Guardando al futuro Scoccimarro ha quindi citato “il progetto di

elettrificazione delle banchine del porto di Trieste, per

consentire lo spegnimento dei motori delle navi ormeggiate, ma

anche l’intervento Comune di Trieste-Regione a difesa della

costa, che ridisegnerà la riviera barcolana.

Il tema della sostenibilità e della sicurezza saranno centrali

per il Barcolana Sea Summit che, nell’ampio programma di

iniziative previsto, ha visto la collaborazione tra gli

organizzatori e la Regione per gli eventi dedicati ai giovani e

alla formazione, a partire dall’anteprima in programma mercoledì

9 ottobre al magazzino 26 da titolo “SeAFety/ nel mare della

sicurezza”. Un percorso di formazione per gli studenti delle

scuole triestine realizzato dalla Questura per dare ai ragazzi,

in maniera divulgativa e con la presenza di testimonial,

informazioni per promuovere la cultura della legalità e

l’inclusione.

Giovedì 10 ottobre il Sea Summit “sbarca” al Generali Convention

Center, per una mattinata completamente dedicata agli studenti

delle scuole superiori di primo e secondo grado, impegnati in

diverse attività. L’evento “Energia e Clima”, organizzato da

Regione e dalla sezione regionale dell’Associazione Italiana di

Elettrotecnica, elettronica, informatica automatica e

telecomunicazioni, affronterà il cambiamento climatico dal punto

di vista della ricerca delle soluzioni, ponendo l’accento sul

capitale umano, sull’attualità e l’importanza delle carriere,

soprattutto per quel che riguarda le professioni legate alla

tecnologia, alla progettazione, all’ingegneria dell’energia

elettrica e dei sistemi digitali.

Si terrà inoltre un seminario dedicato agli studenti degli istituti tecnici dedicati al settore audiovisivo, che potranno vedere il film Abyss Clean Up e discutere della realizzazione del progetto con l’autore, il videomaker ed esploratore siciliano Igor D’India che, facendo uso di un Rov immerso fino a 600 metri di profondità, ha portato alla luce le discariche sottomarine dello Stretto di Messina. Venerdì 11 ottobre, la giornata di chiusura del Barcolana Sea Summit sarà dedicata alla relazione tra industria e ambiente con una particolare attenzione ai settori di frontiera e ai grandi progetti per il futuro.

