Sclerosi multipla, Alparone “Serve un processo di cura sostenibile”

ROMA (ITALPRESS) - “Gestire una patologia come la sclerosi multipla significa innanzitutto introdurre un sistema sostenibile, che da un lato sappia garantire le giuste terapie innovative e personalizzate, dall’altro riesca a organizzare territorialmente tutte le risposte alle esigenze dei pazienti”: lo ha detto Marco Alparone, vicepresidente e assessore a Bilancio e Finanza della Regione Lombardia, in un Talk Salute organizzato da The Watcher Post. “Oggi la nuova programmazione che dobbiamo fare deve permettere ai pazienti la sostenibilità in termini di qualità di vita - ha aggiunto -. Per fare questo dobbiamo garantire assistenza domiciliare anche di tipo digitale. Il tema non può essere pensato solo in termini di “silos” e né di “budget per silos”, va affrontato in modo ampio e trasversale rispetto a quel valore di salute che deve trovare un indicatore di natura economica”. (fonte video: Utopia Studios) fsc/gtr