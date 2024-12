ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via alle 21 di ieri sera lo sciopero generale nazionale dei sindacati di base, che interessa soprattutto il settore dei trasporti. A Milano, al termine della fascia di garanzia, che è terminata alle 8,45, si è fermata la M1, mentre sono aperte tutte le altre linee della metropolitana. A Roma la fascia protetta è terminata 8.30 e ricomincerà dalle 17 alle 20. Sono chiuse le metro A e C. Il personale addetto alla circolazione dei treni si ferma fino stasera alle 20.59. I treni regionali rispettano fasce di garanzia. Numerosi i treni nazionali e regionali cancellati o ritardati. Le società hanno già reso noto sui propri siti i collegamenti e i treni che vengono comunque garantiti. Stop anche dei taxisti dalle ore 00,01 alle ore 23,59 di oggi, fatte salve la garanzia delle prestazioni indispensabili e il rispetto delle fasce di garanzia, ai sensi della regolamentazione vigente. Non sciopera invece il trasporto aereo.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma