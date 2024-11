MILANO (ITALPRESS) – Sono presenti oltre duemila persone alla manifestazione organizzata dai sindacati di base, con partenza da piazza Fontana e arrivo in piazza della Scala, nel giorno dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil per protestare contro le misure previste nella manovra di bilancio. Al corteo prendono parte anche movimenti studenteschi, collettivi, antagonisti, comitati per il diritto alla casa, all’istruzione e alla sanità pubblica. Al centro delle proteste l’economia di guerra, il carovita, il DDL 1660 e le missioni belliche di Israele in Medio Oriente. Presente anche una rappresentanza del popolo palestinese. In parallelo è in corso la manifestazione organizzata dai sindacati Cgil e Uil, partita da corso Monforte e con arrivo in piazza San Babila.

(ITALPRESS).

Foto: xp2