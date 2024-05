“Sciara – Prima c’agghiorna”, a New York il teatro in siciliano

NEW YORK (ITALPRESS) - Applausi, emozione e commozione a New York per "Sciara - Prima c'agghiorna", monologo teatrale scritto e recitato in siciliano dall'attrice marsalese Luana Rondinelli, diretto da Giovanni Carta e accompagnato dalla musica del trio i Musicanti. Lo spettacolo fa parte del ricco programma di "In Scena 2024!", Festival del Teatro Italiano a New York fondato e diretto da Laura Caparrotti, alla sua 11esima edizione e che si sta svolgendo fino al 13 maggio in tutti i borough di New York: oltre Manhattan, anche a Brooklyn, Staten Island, Bronx e Queens. mgg/gtr (video di Stefano Vaccara)