NAPOLI (ITALPRESS) – E’ proseguito per tutta la notte lo sciame sismico iniziato dalle prime ore di ieri nell’area dei Campi Flegrei, a ovest di Napoli. Stamane, intorno alle 3.35, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.2. Secondo le rilevazioni dell’Ingv il sisma ha avuto ipocentro a 3 chilometri di profondità.

La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione nei comuni vicini, come Pozzuoli e Bacoli. La gente nella notte si è riversata in strada. Dalle prime verifiche non sono segnalati danni a persone o cose.

– foto ufficio stampa Ingv –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]