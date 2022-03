ROMA (ITALPRESS) – Al termine della prima giornata della Coppa del Mondo di sciabola femminile e del Grand Prix Fie di spada maschile, sono quindici gli azzurri qualificati nei 64. Di nuovo in pedana domani ad Atene Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini e Claudia Rotili, mentre domenica saranno protagonisti a Budapest gli azzurri Andrea Santarelli, Federico Vismara, Gabriele Cimini, Matteo Tagliariol, Giacomo Paolini, Giulio Gaetani e Luca Diliberto. Si è aperta oggi ad Atene la prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile con le fasi preliminari di gara, al termine delle quali otto azzurre si sono qualificate tra le migliori 64. L’Italia, guidata dal neo ct Nicola Zanotti, domani si affiderà a Rossella Gregorio e Martina Criscio, esentate dagli assalti di oggi grazie al loro ranking, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini e Claudia Rotili. Tanti derby azzurri anche in questa prima giornata di assalti: Chiara Mormile è stata eliminata nel tabellone preliminare dei 128 da Benedetta Taricco, che nel turno successivo è uscita per mano dell’altra compagna di squadra Lucia Lucarini col punteggio di 15-10. Fuori anche Eloisa Passaro, sconfitta 15-12 dall’ungherese Renata Katona e Giulia Arpino, battuta 15-13 dall’algerina Saoussen Boudiaf. Domani dalle 11:30 avrà inizio il tabellone principale con un altro duello interno tra Michela Battiston e Lucia Lucarini, Rossella Gregorio sfiderà la kazaka Aigerim Sarybay, Martina Criscio sarà contro l’indiana Devi Chadalavada, Rebecca Gargano se la vedrà con la polacca Malgorzata Kozaczuk, Sofia Ciaraglia sarà opposta alla coreana Jisu Yoon, Alessia Di Carlo affronterà la tedesca Larissa Eifler e Claudia Rotili scenderà in pedana contro la cinese Ying Fu. Sono sette invece gli azzurri che, dopo la prima giornata del Grand Prix Fie di spada a Budapest, sono approdati nel tabellone principale della gara. Ad Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini, che hanno assistito da spettatori alla giornata odierna perchè già certi della qualificazione grazie alla loro posizione nel ranking, si sono aggiunti anche Matteo Tagliariol, Giacomo Paolini, Giulio Gaetani e Luca Diliberto. Si è fermata, invece, nel tabellone preliminare dei 64, la prova dell’ultimo vincitore della tappa di Coppa del Mondo di Sochi Valerio Cuomo: lo spadista napoletano, dopo avere superato nettamente 15-2 nel turno precedente il kazako Dmitriy Alexanin, si è poi arreso 15-11 allo spagnolo Manuel Bargues. Allo stesso punto sono usciti di scena anche Enrico Garozzo, battuto dal compagno di squadra Giacomo Paolini 15-13 e Davide Di Veroli, sconfitto 15-7 dall’israeliano Grigori Beskin. Stop nel tabellone preliminare dei 128 per Gianpaolo Buzzacchino, eliminato dal polacco Mateusz Nycz col punteggio di 15-11. Gli spadisti torneranno in pedana domenica dalle ore 8:30 con fase finale prevista alle 18:30. Domani, invece, saranno le spadiste a fare il loro esordio a partire dalle 9:30.

