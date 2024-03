ROMA (ITALPRESS) – La sciabola azzurra si avvicina alla qualificazione olimpica che sia per la squadra femminile che per quella maschile sarà decisa nell’ultima tappa valida per Parigi2024 con le prove di Coppa del Mondo in programma il 17 marzo a Sint Niklaas, in Belgio, per le donne e il 24 marzo a Budapest per gli uomini. Oggi per le sciabolatrici azzurre grande passo in avanti con il quarto posto di Atene, che ha permesso all’Italia di diventare “miglior europea” della sciabola femminile. Invariata la situazione degli sciabolatori che a Padova hanno chiuso in quinta posizione, mettendosi alle spalle la diretta concorrente Germania (sesta). Anche nella sciabola maschile, dunque, il team italiano resta attualmente “miglior europeo”.

Ad Atene le azzurre del ct Nicola Zanotti hanno chiuso ai piedi del podio la prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo. Un risultato preziosissimo per il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi. Il percorso dell’Italia è iniziato con il successo negli ottavi di finale contro la Polonia in un match punto a punto che ha visto le azzurre vincere nelle fasi finali con il punteggio di 45-42.

Netta, invece, la vittoria contro gli Stati Uniti nei quarti: fin dalla prima frazione la squadra seguita a fondo pedana dal Commissario tecnico Nicola Zanotti e dal maestro Andrea Aquili ha dettato legge e ha allungato assalto dopo assalto, fino a chiudere con il risultato di 45-29. Stop in semifinale per le azzurre fermate sul 45-40 dalla Francia nonostante un match tirato e avvincente contro la nazionale numero 1 del mondo. Nella sfida per il bronzo, poi, solo sui titoli di coda l’ha spuntata la Bulgaria per 45-43 con l’Italia che ha chiuso così in quarta posizione.

Le azzurre, ancora tra le “top 4” anche ad Atene dopo il secondo posto di Lima, sono attualmente il miglior team Europeo a una gara dalla fine del percorso della Qualifica Olimpica.

A Padova, invece, l’Italia della sciabola maschile ha chiuso al quinto posto la prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo.

Seppur rimasti fuori dalla zona podio, gli azzurri conservano un buon vantaggio sulla Germania, diretta antagonista per strappare il pass come “miglior europea” e superata nella sfida odierna (per la quinta piazza), e andranno a giocarsi il biglietto per Parigi 2024 nell’ultima gara di qualificazione in programma fra tre settimane a Budapest.

Il team italiano, con Gigi Samele in non perfette condizioni a seguito della gara individuale di ieri in cui ha chiuso al secondo posto il Trofeo Luxardo, ha schierato come titolari Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè (quest’ultimo impiegato al posto di Pietro Torre, infortunato). Gli azzurri del ct Nicola Zanotti (a Padova presenti i maestri di staff Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino e Lucio Landi) hanno debuttato nel tabellone degli ottavi di finale superando per 45-35 l’Ucraina. Nei quarti l’Italia ha lottato punto a punto contro la Francia che, al tramonto di un match vibrante ed equilibratissimo, è riuscita a spuntarla con il punteggio di 45-42, dirottando così gli azzurri nel tabellone dei piazzamenti.

Qui il quartetto italiano ha poi battuto la Romania per 45-43, trovando la Germania nella sfida per il quinto posto e vincendo 45-40 un match che ha avvicinato gli azzurri ai Giochi della prossima estate.

L’Italia della sciabola maschile resta dunque, nel ranking di Qualifica a Parigi 2024, la miglior squadra europea e dovrà legittimare questa posizione nell’ultima tappa di Coppa del Mondo valida per il pass olimpico che si terrà il 24 marzo a Budapest.

