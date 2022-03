MILANO (ITALPRESS) – Dopo tre titoli di campione Moomba Masters (11-14 marzo) e innumerevoli podi guadagnati sulle acque del Yarra River, il 2022 assegna a Thomas Degasperi un quarto nella gara di Slalom Pro, momento clou della competizione di slalom, figure, salto e wakeboard, partecipata dagli atleti top a livello mondiale. La gara di Degasperi (foto @Andrea Gilardi) ha fatto sperare in un finale più premiante, Thomas si è attestato al secondo posto nei primi due round con il punteggio di 4,00/58/10,75, primo round e 2,00/58,00/10,25 nel secondo, alle spalle soltanto di Nate Smith, lo statunitense campione del Mondo in carica. Peccato che nel terzo e decisivo round lo slalom di Degasperi si sia fermato a 5 boe a 10,75, mentre l’australiano Joel Howley, in stato di grazia, abbia raggiunto 2 boe a 10,25 piazzandosi terzo. Prima posizione e titolo di campione Moomba Masters 2022 a Nate Smith con 0,50/58/9,75, secondo posto a Frederick Winter, britannico, con 2,00/58/10,25, terzo Joel Howley con la stessa misura di Winter. Thomas sale comunque sul secondo gradino del podio della competizione Pro Night Slalom con 6,00/58/10,75 pari merito con Frederick Winter, entrambi alle spalle di Nate Smith, 3,00/58/10,25. Il ricco calendario internazionale ci consentirà di seguire Thomas nelle prossime, numerose competizioni in cui avrà modo di confermare l’ottima forma e la bravura mostrata in Australia.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com