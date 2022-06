Sci nautico, Nazionale Junior al mondiale Isa 2022 in Salvador

Sci nautico, Nazionale Junior al mondiale Isa 2022 in Salvador

Un risultato storico, il 20° posto che è la migliore prestazione da quando esiste il campionato con questo format con tre atleti per categoria. Un miglioramento netto di sei posizioni rispetto all’ultima edizione del 2019 per la nazionale italiana junior impegnata al Mondiale Isa 2000 in Salvador. gm/gtr