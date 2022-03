LENZERHEIDE (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Storica Federica Brignone a Lenzerheide. Sulla pista elvetica la carabiniera valdostana si è regalata la sfera di cristallo di Supergigante con una gara d’anticipo, complice l’uscita della “rivale” Elena Curtoni dopo poche curve. “Sono contentissima veramente. Finalmente riceverò la coppa sul podio! Mi dispiace per Elena, ha fatto una stagione stratosferica. Non ho fatto una bella gara, ho sbagliato molto facendo errori e frenate. Son partita bene ma mi son sentita scivolare e ho fatto un grosso errore dove è uscita Elena”, le parole di Brignone al termine della gara. Per l’azzurra un’altra grande affermazione dopo aver vinto un argento e un bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com