Schittulli (Lilt) “Pandemia cancro trascurata, media se ne occupino”

“Oggi è una celebrazione storica perché il nostro obiettivo sarebbe quello di arrivare a mortalità zero per cancro. Ci stiamo arrivando anche se abbiamo registrato una battuta d’arresto negli ultimi due anni a causa della pandemia Covid e questo ha fatto sì che si trascurasse la pandemia cancro, considerando che ogni giorno nel nostro Paese oltre mille italiani hanno la diagnosi di cancro e sono oltre 500 i decessi per tumore”. Lo ha detto il presidente nazionale Lilt, Francesco Schittulli, in occasione dei 100 anni della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. sfe/fsc/mrv