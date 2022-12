Schifani “Sinergia con il governo nazionale patrimonio per la Sicilia”

"L'incontro con il ministro Urso è stato molto importante, sta dimostrando un grande impegno per la nostra terra e i livelli occupazionali. Questa sinergia con il governo nazionale è un patrimonio di serenità per tutti i siciliani". Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, parlando con i giornalisti a Catania dopo aver incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. sat/ (fonte video: Regione Siciliana)