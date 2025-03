Schifani riceve Fitto, incontro bilaterale su Fesr e Pnrr

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto, in visita istituzionale, questa mattina a Palazzo d’Orléans, a Palermo, il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea, Raffaele Fitto.

Nel corso dell’incontro bilaterale, si legge in una nota, sono stati affrontati i temi legati al programma Fesr Sicilia 2021-2027 e allo stato di avanzamento del Pnrr. Su invito del presidente Schifani, il vicepresidente Fitto si trova oggi a Palermo per partecipare all’incontro “Crescere in Europa-Opportunità per lo sviluppo”, organizzato dal dipartimento della Programmazione, in corso a Villa Igiea. Nella stessa sede è previsto un punto stampa.

