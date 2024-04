Schifani “La Sicilia è pronta a sostenere produzioni cinematografiche”

ROMA (ITALPRESS) - "La Sicilia punta sull'attrattività di produzioni cinematografiche che tendono a valorizzare il patrimonio turistico e culturale della nostra Regione. Lo facciamo in maniera non statica, ma promuovendo e incentivando queste iniziative come quella che a breve terremo a Siracusa: 'gli Stati Generali del Cinema'. Inviteremo addetti ai lavori e tutti coloro che fanno parte del mondo della cinematografia e dello spettacolo. Noi vogliamo dare un'ulteriore spinta a questa volontà di investimento per fare in modo che anche il nostro Pil, caratterizzato in buona parte anche dal turismo, possa dare delle risposte al mondo della cinematografia ma anche ai siciliani". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione della conferenza stampa di presentazione degli "Stati Generali del Cinema", che si terranno presso il Castello Maniace di Siracusa, sull'isola di Ortigia, dal 12 al 14 aprile 2024. "Ci auguriamo che da questo dibattito emergano non solo idee ma anche interesse da parte delle produzioni cinematografiche. Venire in Sicilia varrà la pena per i siciliani, per chi vuole investire e chi vuole girare delle produzioni cinematografiche troverà grande accoglienza", aggiunge.