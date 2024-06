Schifani “Forza Italia dimostra di essere il partito dell’antimafia”

ROMA (ITALPRESS) - “E' un fatto politico. Forza Italia con questa scelta dimostra di essere il partito dell’antimafia, crede in questi valori e lo fa anche accogliendo la volontà di abdicazione da parte di un eletto nei confronti di Caterina Chinnici che, per la sua storia e il suo impegno parlamentare, non può essere che protagonista del contrasto ad ogni forma di criminalità”. Così il presidente della Regione Siciliana e del Consiglio nazionale di Forza, Renato Schifani, a margine della conferenza stampa con Antonio Tajani per annunciare la decisione di Edy Tamajo di rinunciare al seggio al Parlamento europeo, consentendo così alla prima dei non eletti forzisti, Caterina Chinnici, di approdare ancora all'Eurocamera. xb1/sat/gtr