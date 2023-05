Schifani “Con nuovo padiglione mantenuta promessa a Biagio Conte”

"Fratello Biagio vive, ci guarda e a lui regaliamo questa nostra iniziativa che gli avevamo promesso e non ci fermiamo qui. Mesi fa avevo lanciato l'idea di creare una fondazione. Idea che intendo perseguire, spero assieme agli enti istituzionali. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in occasione dell'inaugurazione del nuovo padiglione, ex Aeronautica, alla Missione di Speranza e Carità, a Palermo.



xm3/pc/gsl