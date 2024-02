GENOVA (ITALPRESS) – I grandi eventi della scherma ligure in vetrina alla Borsa Internazionale del Turismo. A Milano, la Federazione Italiana Scherma alza il sipario sulle più importanti competizioni nazionali ed internazionali del biennio 2024-2025: Genova e la Liguria sono due volte protagoniste con i Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2024 e gli Europei Assoluti 2025, manifestazioni calendarizzate nell’ambito dei programmi di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” e “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”. Il focus è anche sul binomio virtuoso scherma-turismo, che esalta il legame tra lo “sport delle armi” e il pubblico. Subito in evidenza, la ricaduta positiva degli eventi schermistici nei territori: economico, turistico e sociale. Il primo appuntamento genovese si terrà da venerdì 24 a domenica 26 maggio. Il padiglione Jean Nouvel di Genova ospiterà i Tricolori Cadetti e Giovani. La rassegna giovanile della Federazione Italiana Scherma sarà caratterizzata dalla partecipazione di 650 atleti, accompagnati dai relativi maestri e istruttori, con un indotto importante per la città di Genova e per la Liguria grazie anche alla presenza di dirigenti e numerose famiglie. Spadisti, sciabolatori e fiorettisti di età compresa tra i 14 e i 20 anni arriveranno da ogni parte d’Italia. I Campionati Italiani saranno l’atto conclusivo di un percorso di selezione regionale e interregionale: in palio 12 titoli nazionali, 6 per la categoria Cadetti (Under 17) e altrettanti per i Giovani (Under 20). I Tricolori costituiranno il banco di prova ufficiale per gli Europei Assoluti in programma a giugno 2025 sempre al Jean Nouvel. Genova sarà il trampolino di lancio verso il nuovo quadriennio olimpico in direzione Los Angeles 2028. Si contenderanno i titoli e le medaglie continentali circa 400-450 atleti appartenenti a 45 nazioni. Non solo agonismo: il Comitato Organizzatore sta già operando in direzione del coinvolgimento del mondo della Scuola, con l’ideazione di concorsi per la scelta della mascotte e la creazione di video promozionali, e sono in fase di studio anche pacchetti turistici per abbinare alla manifestazione sportiva anche la visita delle eccellenze culturali e gastronomiche della città. La scherma ligure è pronta ad affrontare le sfide importanti di questo biennio. Tutto inizia nel dicembre 2021 con il riconoscimento per Genova, di City Partner della Federscherma, la presentazione ufficiale della candidatura europea e l’assegnazione avvenuta nel giugno 2022 durante il congresso della Confederazione Europea di Antalya (Turchia). Affiatamento, passione e forza di volontà: sono le qualità del Comitato Organizzatore, presieduto dall’imprenditore Giuseppe Costa e composto dai rappresentanti delle società schermistiche locali. “Il mondo della scherma, da sempre fiore all’occhiello del nostro movimento sportivo ai Giochi Olimpici e non solo, sarà uno straordinario alleato di Genova e della Liguria per i prossimi due anni – afferma Simona Ferro, assessore regionale allo Sport – Il cronoprogramma delle iniziative di Federscherma sul nostro territorio si sposa alla perfezione con quella continuità che le amministrazioni del territorio sono riuscite a garantire con “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” e “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”. I Tricolori e gli Europei porteranno in terra ligure più di 1.000 atleti: sono eventi di assoluta rilevanza che vanno al di là del grande valore sportivo, viste le importanti ricadute turistiche che porteranno nella nostra Regione”. “Non c’è cornice migliore che quella offerta dalla BIT per presentare questi due appuntamenti che vedranno la nostra città al centro della scena schermistica italiana ed internazionale. I Campionati Italiani Cadetti e Giovani, che si inseriscono nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e che vedranno scendere in pedana le giovani promesse tricolori, saranno un gustoso antipasto degli Europei Assoluti dell’anno successivo – dichiara l’assessore allo Sport, agli Impianti sportivi e al Turismo Alessandra Bianchi – Genova è pronta ad accogliere atleti, allenatori, dirigenti ma anche familiari ed appassionati che potranno scoprire la città e tutto ciò che ha da offrire anche grazie all’instancabile lavoro del Comitato Organizzatore che con grande competenza, professionalità e passione ha curato ogni singolo dettaglio inerente queste due importanti manifestazioni”. L’assessore Bianchi ha poi consegnato alla Federazione Italiana Scherma la bandiera di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Il Presidente federale Paolo Azzi, da La Nucia – in Spagna – dove è al seguito della spedizione azzurrina ai Campionati del Mediterraneo Under 15 e Under 17, ha sottolineato: ” Genova è simbolo di tradizione e certezza per la scherma italiana, una straordinaria vetrina per il nostro Paese e il nostro movimento a livello internazionale. I Campionati Italiani Cadetti e Giovani del prossimo maggio saranno un test event importante in vista di un grande Europeo, in cui sono certo che confermeremo a livello continentale la vocazione organizzativa che da sempre fa dell’Italia una delle mete più apprezzate”. Per la FIS, in sala, il Consigliere federale Alberto Ancarani: “La sfida di Genova parte da lontano e rappresenta per noi una garanzia di esperienza, efficienza e splendida ospitalità, di cui potranno godere prima i nostri Under 17 e Under 20, con le loro famiglie, per i Tricolori giovanili 2024, e poi tutta la scherma continentale nell’Europeo del 2025. Riporteremo questa kermesse internazionale così prestigiosa in Italia dopo 13 anni e siamo convinti che sarà un giusto mix tra l’altissimo livello sportivo e l’abbraccio del territorio a tutta la comunità schermistica d’Europa. Le sinergie in atto, il coinvolgimento di così tante componenti, operative ed entusiaste, faranno di questo Europeo un evento di cui essere orgogliosi”. “Gli Europei di Scherma racchiudono numerose opportunità – afferma Beppe Costa, presidente del Comitato Organizzatore – Da un lato, sarà un’occasione unica per far conoscere questa disciplina, in bella mostra già a partire dai Tricolori giovanili, a un crescente numero di genovesi e liguri e dall’altro verrà promossa l’immagine di Genova e della Liguria agli occhi delle delegazioni internazionali e dei tanti appassionati che in tutto il continente seguiranno questa importante competizione in televisione e nelle dirette streaming. Atleti, tecnici, dirigenti e le loro famiglie potranno entrare a contatto con le attrazioni culturali, turistiche e gastronomiche della nostra città. Oltre che con la FIS, la Confederazione Europea e le istituzioni locali, il nostro Comitato Organizzatore interagirà anche con le scuole secondarie di secondo grado attraverso l’ideazione di speciali concorsi per la mascotte e video promozionali”. “E’ dal 2021 che un gruppo di appassionati dirigenti liguri sta operando per coronare il sogno di organizzare gli Europei Assoluti – spiega il presidente del Comitato Regionale Federscherma Giovanni Falcini – I l primo passo è stato quello della costituzione di un Comitato Promotore, presieduto da Alessandro Garrone, che ha raggiunto l’obiettivo dell’assegnazione dell’evento grazie a un dettagliato dossier di candidatura condiviso dalla Federazione nazionale, di cui Genova è city partner, e apprezzato dalla Confederazione Europea. Successivamente, con la nascita del Comitato Organizzatore guidato da Beppe Costa, abbiamo iniziato quotidianamente a lavorare in team per curare i numerosi aspetti organizzativi di un evento le cui prove generali saranno rappresentate ai Campionati Italiani. La scherma vanta in Liguria una grande tradizione e le società schermistiche, in particolare con i loro dirigenti, maestri e istruttori, stanno dimostrando una grande coesione”.

– Foto Ufficio Stampa Europei Genova 2025 –

