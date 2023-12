NAKHON RATCHASIMA (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Si chiude con un quarto posto, conquistato dalla squadra di fioretto femminile, la tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Nakhon Ratchasima per l’Italia. Podio sfiorato dunque dalle fiorettiste azzurre seppur prive della “stella” Bebe Vio Grandis, mentre gli spadisti (a loro volta senza Edoardo Giordan, febbricitante) sono usciti di scena agli ottavi di finale nell’ultima giornata della trasferta in Thailandia, archiviata dall’Italia con tre medaglie di bronzo complessive. Si è fatto onore il terzetto italiano di fioretto femminile composto da Andreea Ionela Mogos, Loredana Trigilia e Alessia Biagini. Nei quarti di finale le ragazze del Responsabile d’arma Simone Vanni hanno superato per 43-40 la Corea con un’ottima prestazione, ottenendo così il pass per la semifinale. Qui è arrivato lo stop contro Hong Kong, che vincendo 45-32 ha dirottato l’Italia nella finale per il bronzo. Nel match per il terzo posto un altro stop è stata l’Ungheria a esultare con il punteggio di 45-33.

Dodicesimo posto per la squadra maschile di spada. Il terzetto composto da Matteo Dei Rossi, Michele Massa e Gianmarco Paolucci è stato sconfitto per 45-41 dalla Germania negli ottavi di finale. Gli azzurri, seguiti dal Commissario tecnico Francesco Martinelli, schieravano due atleti categoria B e hanno tirato a testa alta.

Indicazioni dunque positive al termine dell’ultima prova di Coppa del Mondo Paralimpica del 2023 per il Coordinatore del settore Dino Meglio e i CT Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto. In Thailandia l’Italia, benchè rimaneggiata (non partiti a scopo precauzionale Vio Grandis, Lambertini e Betti, indisponibile anche Giordan seppure presente a Nakhon Ratchasima) è salita sul podio tre volte, conquistando altrettanti bronzi: due firmati da Rossana Pasquino, nella spada e nella sciabola categoria B, e uno con Andreea Ionela Mogos nel fioretto A. La prossima gara del circuito iridato, ancora di Qualifica per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, si terrà nella seconda settimana di gennaio a Cardiff, in Galles.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).