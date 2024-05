ROMA (ITALPRESS) – Il fioretto in Coppa del Mondo a Hong Kong, la spada a Cali per il Grand Prix e la sciabola a Seul per un’altra prova GP. Inizio maggio di grandi impegni internazionali, con tutte le sei specialità in pedana, per la scherma azzurra nei tre concentramenti intercontinentali delle rispettive armi.

E’ già in corso a Hong Kong la tappa di Coppa del Mondo di fioretto dove gli atleti azzurri del ct Stefano Cerioni sono impegnati sia nelle gare individuali che a squadre, per la prima volta senza Daniele Garozzo che nei giorni scorsi ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica e al quale la spedizione italiana ha voglia di dedicare risultati importanti. Dieci le azzurre nel tabellone principale femminile di domani (3 maggio): qualificate per diritto di ranking Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Errigo e Francesca Palumbo, sono state raggiunte anche da Erica Cipressa, Anna Cristino, Camilla Mancini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Out soltanto Giulia Amore e Carlotta Ferrari. Nella stessa giornata si terrà anche il tabellone principale della gara maschile con nove italiani: Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi erano ammessi per ranking, oggi si sono qualificati anche Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi e Federico Pistorio. Non ce l’hanno fatta, invece, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli e Tommaso Martini. Sabato sarà la giornata dedicata alle due prove a squadre. Nella gara femminile Italia in gara con la portabandiera azzurra a Parigi 2024 Arianna Errigo, Martina Batini, Martina Favaretto e Alice Volpi. Nella prova maschile il quartetto sarà composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini. La spedizione azzurra è guidata da Cerioni, con i maestri Fabio Maria Galli, Eugenio Migliore, Filippo Romagnoli e Giovanna Trillini e la fisioterapista Sara Primavera. Si gareggia, causa fuso orario, dalla notte italiana con fasi finali in tarda mattinata.

La spada mondiale fa invece tappa in Colombia per il Grand Prix Fie di Cali. Sono 24 in tutto gli atleti azzurri del ct Dario Chiadò che saranno impegnati dal 3 al 5 maggio nella competizione che, come tutte le prove GP, prevede solo le gare individuali a punteggio maggiorato, sia maschile che femminile. La prima giornata di domani (venerdì 3 maggio) sarà dedicata alla fase a gironi e al tabellone preliminare ad eliminazione diretta della gara maschile. Già qualificati per il tabellone principale di domenica, per diritto di ranking, Davide Di Veroli e Federico Vismara. In pedana a caccia del pass, invece, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Francesco Ferraioli, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Enrico Piatti, Dario Remondini, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini. Per quest’ultimo un graditissimo ritorno in gara dopo qualche mese di stop forzato per infortunio, un periodo non semplice ma vissuto da Gabriele Cimini tra l’affetto di tutti i compagni e con la sua grande determinazione che l’ha portato al rientro nei ranghi azzurri già nell’ultimo ritiro di Formia. Sabato 4 in pedana le atlete della spada femminile per le fasi preliminari. Già qualificate per la giornata clou di domenica Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi. Proveranno a raggiungerle, fin dalla fase a gironi, Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti e Gaia Traditi. In Colombia guida la spedizione azzurra Chiadò, affiancato dai maestri Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, dalla dottoressa Viviana Vasile e dalla fisioterapista Federica Balbi. Il fuso orario farà sì che le gare inizieranno nel pomeriggio italiano, per concludersi quando in Italia sarà notte.

Seul, infine, ospiterà dal 4 al 6 maggio il Grand Prix Fie di sciabola maschile e femminile. Dopo la qualificazione per Parigi 2024, l’Italia del ct Nicola Zanotti va a caccia di nuovi importanti riscontri in questa tappa che, come tutti i Gp, prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato. In Corea si partirà con la fase a gironi e il tabellone preliminare ad eliminazione diretta della sciabola maschile. Già ammessi per diritto di ranking alla giornata clou di lunedì 6 maggio Luigi Samele e Luca Curatoli. In pedana fin dalla fase a gironi di sabato 4, a caccia di un pass per il tabellone principale, Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Mattia Rea, Giovanni Repetti e Pietro Torre. Domenica 5 maggio spazio alle fasi preliminari della prova femminile. Già al tabellone principale di lunedì Martina Criscio e Chiara Mormile, tra le top 16 al mondo. In pedana fin dalla fase a gironi, invece, Giulia Arpino, Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica e Irene Vecchi. La spedizione della sciabola azzurra per la trasferta coreana è guidata da Zanotti, insieme ai maestri Andrea Aquili e Cristiano Imparato, alla dottoressa Virginia Desiderio e al fisioterapista Simone Picquadio. Causa fuso orario, anche a Seul (come per Hong Kong) inizio degli assalti nella notte italiana con fasi finali quando in Italia sarà tarda mattinata.

