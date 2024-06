ROMA (ITALPRESS) – Su proposta della direzione tecnica del settore nuoto, in ottemperanza al regolamento, valutati i riscontri cronometrici ottenuti alla 60esima edizione del Trofeo Settecolli IP e le indicazioni del direttore tecnico Cesare Butini, la Federazione Italiana Nuoto comunica la selezione nazionale che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi2024, in programma da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto presso La Defense Arena (batterie dalle 11, finali dalle 20:30, eccetto il 4 agosto, quando il programma sarà esclusivamente relativo alle finali con inizio alle 18:30).

La squadra azzurra è composta da 36 atleti (20 uomini e 16 donne). L’atleta più giovane è il debuttante stileliberista Carlos D’Ambrosio, nato il 5 febbraio 2007; minorenni anche Sara Curtis (19 agosto 2006) e Alessandro Ragaini (2 agosto 2006). Tra gli azzurri due coppie di fratelli, come mai avvenuto: Matteo e Michele Lamberti, figli del campionissimo Giorgio e dell’azzurra Tanya Vannini; Luca e Marco De Tullio, già olimpico a Tokyo2020 (edizione disputata nel 2021 a causa del Covid).

All’esordio assoluto in Nazionale anche Matilde Biagiotti, Giovanni Caserta e Viola Scotto Di Carlo. Il capitano Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci saranno impegnati sia in piscina che nella 10 chilometri di nuoto di fondo.

D’Ambrosio, Curtis e Ragaini parteciperanno prima ai Campionati Europei giovanili, che si svolgeranno a Vilnius, in Lituania, dal 2 al 7 luglio.

Questo il team azzurro. Le 16 atlete: Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento), Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / NC Azzurra), Sara Curtis (CS Roero), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri / CC Aniene), Francesca Fangio (Esercito / In Sport), Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics), Emma Virginia Menicucci (Esercito / CC Aniene), Sofia Morini (Esercito / NC Azzurra 91), Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene), Benedetta Pilato (Fiamme Oro / CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Giulia Ramatelli (Esercito / Aurelia Nuoto), Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro / CC Napoli) e Chiara Tarantino (Fiamme Gialle / In Sport).

I 20 atleti: Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Canottieri Vittorino da Feltre), Giovanni Caserta (Esercito / In Sport), Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport Nice Footwear), Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro / Team Veneto), Carlos D’Ambrosio (Fondazione Bentegodi), Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene), Marco De Tullio (CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri / CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto), Matteo Lamberti (Carabinieri / GAM Team), Michele Lamberti (Fiamme Gialle / GAM Team), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Alessandro Ragaini (Carabinieri / Team Marche), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport), Matteo Restivo (Carabinieri / RN Florentia), Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro / CN Torino) e Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia).

