Pirelli ha scelto le mescole per il Gran Premio di Olanda e Canada. Per la gara di Zandvoort in programma dall’1 al 3 maggio, saranno messe a disposizione dei team la White Hard C1, la Yellow Medium C2 e la Red Soft C2.

A Montreal, invece, dal 12 al 14 giugno, la squadre utilizzaranno la White Hard C3, la Yellow Medium C4 e la Red Soft C5.

(ITALPRESS).