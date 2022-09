ROMA (ITALPRESS) – Pirelli ha ufficializzato le mescole per i Gp di Singapore e Giappone. Per Marina Bay, scelti come set obbligatori le Red Soft C5 per la qualifica e White Hard C3 e Yellow Medium C4 per la gara. Per Suzuka, Red Soft C3 per la qualifica Red Soft C3 e, per la gara, White Hard C1 e Yellow Medium C2.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

