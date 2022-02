MILANO (ITALPRESS) – Citroèn Ami, 100% èlectric, oggetto di mobilità elettrica rivoluzionario e anticonformista, sta riscuotendo un grande successo in Italia. Sin dal lancio, le diverse configurazioni di personalizzazione offrono ai clienti la scelta tra diversi look, grazie alle 7 versioni disponibili con 6 pack di accessori colorati. Un’opportunità già apprezzata da oltre il 90% dei Clienti in Italia e che oggi si arricchisce di un’ulteriore possibilità di personalizzazione grazie ad un nuovo servizio, disponibile on line, sul sito www.custom-myami.it . Si tratta di un nuovo servizio di personalizzazione che offre al cliente la scelta tra una collezione di stickers disegnati da Citroèn con grafiche a tema a cui si aggiunge la possibilità di creare una decorazione completamente personalizzata, realizzata a partire da un’immagine, una foto o una scritta scelta dal cliente, per un look unico che rifletta la sua personalità.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com